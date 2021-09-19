В Киеве возле посольства России проходит одиночный пикет (фото, видео)

По подсчетам протестующего, с утра проголосовало уже около 30 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В посольстве России в Киеве открыли избирательный участок для голосования на российских выборах депутатов в Государственную думу.

Возле посольства проходит одиночный протест, передает "Сегодня".

Возле здания стоит мужчина, который представился беженцем из России Михаилом Агафоновым.

По подсчетам протестующего, с утра проголосовало уже около 30 человек. Еще несколько человек стоят в очереди. Агафонов пристыдил всех, кто там стоит.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Он обзывает людей "путинскими прихвостнями", а ему отвечают, что "время покажет, кто прав".

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Кроме того, мужчина кричит вслед тем, кто заходит на территорию посольства: "Там и оставайтесь".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Паспортизация Донбасса

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

В России, по состоянию на середину лета-2021, заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.

Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области некоторым избирателям, приехавшим голосовать из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед участком.

Напомним, что жителям "ДНР" дарят ничтожные наборы за голос на выборах РФ.

Также напомним, что МИД Украины уже выразил возмущение тем, что Россия принудительно привлекает украинцев в оккупации к участию в голосовании.