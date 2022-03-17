В Китае ничего не знали о надвигавшейся войне РФ с Украиной – посол

Посол Китая заявил, что цели и принципы Устава ООН должны полностью соблюдаться. / Фото: EADaily, Коллаж: Сегодня
Если бы в Китае знали о вторжении Российской Федерации в Украину, то сделали бы все возможное, чтобы это предотвратить.
Об этом заявил посол Китая в США Цинь Ган, сообщает The Washington Post.
Позиция Китая
"Позвольте мне сказать ответственно: утверждения о том, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молчаливо поддерживал ее, являются чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину на Китай и облить его грязью", – отметил посол.
По его словам, в Украине находилось более 6000 граждан Китая. Также страна является крупнейшим торговым партнером России и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире.
"Конфликт между Россией и Украиной не идет на пользу Китаю. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его", – заявил Цинь Ган.
Кроме этого, посол отметил, что в отношении Украины позиция Китая "объективна и беспристрастна":
"Цели и принципы Устава ООН должны полностью соблюдаться; суверенитет и территориальная целостность всех стран, в том числе Украины, должны соблюдаться; необходимо серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран; необходимо поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".
Напомним, в более чем 200 населенных пунктах РФ прошли похороны захватчиков, которых уничтожили ВСУ на территории Украины. Число похорон будет расти с каждым днем.
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