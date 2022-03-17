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В Китае ничего не знали о надвигавшейся войне РФ с Украиной – посол

Павел Чернышук
17 марта, 00:29
Цинь Ган заявил, что позиция Китая в отношении Украины является объективной

Посол Китая заявил, что цели и принципы Устава ООН должны полностью соблюдаться. / Фото: EADaily, Коллаж: Сегодня

Если бы в Китае знали о вторжении Российской Федерации в Украину, то сделали бы все возможное, чтобы это предотвратить.

Об этом заявил посол Китая в США Цинь Ган, сообщает The Washington Post.

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Позиция Китая

"Позвольте мне сказать ответственно: утверждения о том, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молчаливо поддерживал ее, являются чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину на Китай и облить его грязью", – отметил посол.

/ Фото: Укринформ

По его словам, в Украине находилось более 6000 граждан Китая. Также страна является крупнейшим торговым партнером России и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире.

"Конфликт между Россией и Украиной не идет на пользу Китаю. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его", – заявил Цинь Ган.

Кроме этого, посол отметил, что в отношении Украины позиция Китая "объективна и беспристрастна":

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"Цели и принципы Устава ООН должны полностью соблюдаться; суверенитет и территориальная целостность всех стран, в том числе Украины, должны соблюдаться; необходимо серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран; необходимо поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса".

Напомним, в более чем 200 населенных пунктах РФ прошли похороны захватчиков, которых уничтожили ВСУ на территории Украины. Число похорон будет расти с каждым днем.

Ситуация в Украине 16 марта:

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.

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  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.

  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.

  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.