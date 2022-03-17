У Китаї нічого не знали про війну РФ, що насувалася, з Україною – посол

Посол Китаю заявив, що цілі та принципи Статуту ООН мають повністю дотримуватися. / Фото: EADaily, Колаж: Сьогодні

Якби в Китаї знали про вторгнення Російської Федерації в Україну, то зробили б усе можливе, щоб запобігти цьому.

Про це заявив посол Китаю у США Цинь Ган, повідомляє The Washington Post.

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Позиція Китаю

"Дозвольте мені сказати відповідально: твердження про те, що Китай знав про цю війну, погоджувався з нею або мовчазно підтримував її, є чистою дезінформацією. Всі ці заяви лише меті перекласти провину на Китай і облити його брудом", – зазначив посол.

/ Фото: Укрінформ

За його словами, в Україні було понад 6000 громадян Китаю. Також країна є найбільшим торговим партнером Росії та України, а також найбільшим імпортером сирої нафти та природного газу у світі.

"Конфлікт між Росією та Україною не йде на користь Китаю. Якби Китай знав про кризу, що насувається, ми б зробили все можливе, щоб запобігти їй", – заявив Цинь Ган.

Крім цього, посол зазначив, що щодо України позиція Китаю "об'єктивна та неупереджена":

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"Цілі та принципи Статуту ООН повинні повністю дотримуватися; суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, у тому числі України, повинні дотримуватися; необхідно серйозно ставитися до законних інтересів безпеки всіх країн; необхідно підтримувати всі зусилля, які б сприяли мирному врегулюванню кризи".

Нагадаємо, в більш ніж 200 населених пунктах РФ пройшли похорони загарбників, яких знищили ЗСУ на території України. Число похорону зростатиме з кожним днем.

Ситуація в Україні 16 березня: