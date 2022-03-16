У понад 200 містах та селах Росії вже поховали окупантів, які загинули в Україні

Це число зростатиме з кожним днем

І це далеко не всі знищені окупанти. Колаж "Сьогодні"

У більш ніж 200 населених пунктах РФ пройшли поховання загарбників, яких знищили ЗСУ на території України. Кількість поховань зростатиме з кожним днем.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

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"У більш ніж 200 містах і селах росії вже пройшли похорони загарбників, які були знищені на нашій землі. Це число зростатиме з кожним днем. Кремль вже не в змозі приховати, що нищівні втрати зазнали підрозділи повітрянодесантних військ росії. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло. Туди ж вирушить і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку у пожежному порядку готують у бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемось і цих", – написав він.

Міністр додав, що після майже трьох тижнів героїчної оборони проти повномасштабного російського вторгнення ситуація залишається непростою. Особливо – на півдні та сході. Проте українські захисники та захисниці дедалі частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини та Миколаївщини до Луганщини.