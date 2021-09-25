В Китае заявили, что должны первыми нанести ядерный удар по США

Эксперты уверены, что текущая политика Китая неприемлема / Фото: Коллаж: Сегодня
Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне роста присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Заявил бывший китайский посол в ООН Ша Цзукан.
Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Ша Цзукан подчеркнул, что Пекин должен отказаться от политики "не использования ядерного удара первым", чтобы дать отпор формируемым новым альянсам в АТР.
Также дипломат отметил, что текущая политика КНР, которая действует с 1960-х годов, дала Пекину "моральное превосходство", однако она неприемлема до тех пор, пока США и Китай не договорятся о том, что ни одна из сторон не нанесет ядерный удар первым.
Так, соответствующее заявление Ша Цзукан сделал на той же неделе, когда США Великобритания и Австралия объявили о создании нового союза AUKUS.
Как известно, 18 января в Госдепартаменте США заявили, чтоготовы применить весь спектр военных возможностей в случае актов агрессии со стороны КНДР.Глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри заявил, что в армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи.
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