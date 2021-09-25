У Китаї заявили, що мають першими завдати ядерного удару по США

Експерти впевнені, що поточна політика Китаю є неприйнятною / Фото: Колаж: Сьогодні

Пекін повинен бути готовий першим завдати ядерного удару на тлі зростання присутності США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). Заявив колишній китайський посол в ООН Ша Цзукан.

Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

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Ша Цзукан підкреслив, що Пекін повинен відмовитися від політики "невикористання ядерного удару першим", щоб дати відсіч новим альянсам в АТР, що формуються.

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Також дипломат зазначив, що поточна політика КНР, яка діє з 1960-х років, дала Пекіну "моральну перевагу", проте вона неприйнятна до тих пір, поки США і Китай не домовляться про те, що жодна зі сторін не завдасть ядерного удару першим.

Так, відповідну заяву Ша Цзукан зробив на тому ж тижні, коли США Велика Британія і Австралія оголосили про створення нового союзу AUKUS.

Як відомо, 18 січня в Держдепартаменті США заявили, що готові застосувати весь спектр військових можливостей в разі актів агресії з боку КНДР. Глава Комітету у справах збройних сил палати представників Конгресу США Мек Торнберри заявив, що в армії США йде активна підготовка до бойових дій проти Північної Кореї.

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