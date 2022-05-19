В Конгрессе США впервые за 50 лет показали видео с НЛО

Скотт Брэй заявил, что у него нет объяснения, что это за конкретный объект. / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Конгресс Соединенных Штатов Америки провел первые за полвека слушания на тему неопознанных летающих объектов. Среди прочего замдиректора военно-морской разведки Скотт Брэй показал видео с доказательством встречи с НЛО.

Об этом сообщает Euronews.

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Контакт с НЛО

Скотт Брэй показал видео, на котором виден истребитель ВМС США – он выполнял тренировочный полет и заметил некий сферический объект.

"Пролетая мимо него, сняли видео. На нем видно, что объект выглядит отражающим, несколько отражающим. И он быстро пролетает мимо кабины самолета", – сказал Брэй.

По словам чиновника, у него нет объяснения, что это за конкретный объект:

"Я бы предостерег и сказал, что есть ряд событий, объяснения которым у нас нет. Но у некоторых из них есть характеристики полета или управление уровнем заметности, объяснить которые с помощью имеющихся данных мы не можем".

Кроме этого, он отметил, что число несанкционированных и неопознанных летательных объектов в контролируемых военными зонах выросло с начала 2000-х годов. В Пентагоне заявили, что это связано с улучшением систем наблюдения и обнаружения объектов в воздушном пространстве.

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Напомним, специалист по внеземным цивилизациям и автор специализированного канала на YouТube Скотт Уоринг заявил, что NASA скрыло конкретный участок Солнца и закрыло веб-сайт "на техническое обслуживание", когда в эфир попало НЛО.

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