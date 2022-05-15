НАТО изменит свое отношение к России. Bloomberg узнал подробности

НАТО в новой стратегии, которую примут в июне 2022 года, может обозначить Российскую Федерацию как "непосредственную угрозу". В то же время две страны тоже готовятся вступить в Альянс. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе. Финляндия подаст заявку на вступление в оборонный альянс, а Швеция, вероятно, объявит об аналогичном шаге позже в воскресенье.
Представители НАТО собираются на переговоры в Берлине. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Германии проведут пресс-конференцию. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился там с министром иностранных дел Украины.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил в субботу лидеру Финляндии, что вступление в НАТО будет ошибкой.
НАТО и угрозы России
- В Москве пока нарастает градус обвинений в адрес Финляндии и Швеции на их законное право быть членом любого военного союза.
- 14 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с возможным вступлением в НАТО. "Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос с негативными ядерными гарантиями для этих государств", – цитирует этого деятеля российское агентство "Интерфакс".
- Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных".
- А еще в конце апреля три военных корабля НАТО прибыли в финский порт Турку официально для учений с Военно-морскими силами Финляндии.