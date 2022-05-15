НАТО изменит свое отношение к России. Bloomberg узнал подробности

Действия РФ оценят в новой стратегии Альянса

Страны НАТО дадут оценку действиям путинского режима / Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО в новой стратегии, которую примут в июне 2022 года, может обозначить Российскую Федерацию как "непосредственную угрозу". В то же время две страны тоже готовятся вступить в Альянс. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе. Финляндия подаст заявку на вступление в оборонный альянс, а Швеция, вероятно, объявит об аналогичном шаге позже в воскресенье.

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Представители НАТО собираются на переговоры в Берлине. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Германии проведут пресс-конференцию. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился там с министром иностранных дел Украины.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил в субботу лидеру Финляндии, что вступление в НАТО будет ошибкой.

НАТО и угрозы России