В Кремле анонсировали еще одни переговоры Путина и Байдена

Дата встречи не указывается / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Путин и Джо Байден пообщаются еще раз. Разговор состоится после встречи полномочных представителей РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Россия 1.

"Президенты договорились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", – заявил он.

Песков отметил, что о личной встрече двух президентов говорить рано.

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"А очная встреча – это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", – добавил он.

Переговоры Путина и Байдена

7 декабря телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским длились 1,5 часа. Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. Среди прочего хозяин Кремля настаивал на гарантиях, что НАТО не будет принимать Украину. Но на переговорах уже Байден дал понять российскому лидеру, что тот не имеет права голоса в этом вопросе. В итоге Байден предложил Путину два варианта по Украине.

Стоит отметить любопытный момент: как и после летней встречи в Женеве, так и после нынешних переговоров лидеры США и РФ так и не пришли к чему-то конкретному в украинском вопросе. "Сегодня" разбирались, почему после переговоров Байден – Путин осталась тревога.

Президенты США и Украины обсуждали вопрос формата переговоров по Донбассу. Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Соединенные Штаты приняли для себя четкое решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, зависит от многих обстоятельств.