У Кремлі анонсували ще одні переговори Путіна та Байдена

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Володимир Путін та Джо Байден поспілкуються ще раз. Розмова відбудеться після зустрічі повноважних представників РФ та США. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Росія 1.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, застосувавши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", – заявив він.

Пєсков зазначив, що про особисту зустріч двох президентів говорити зарано.

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"А очна зустріч – це справа, справа майбутнього. Рано поки що про це говорити, рано", – додав він.

Переговори Путіна та Байдена

7 грудня телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським тривали 1,5 години. Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать тільки від України. Серед іншого господар Кремля наполягав на гарантіях, що НАТО не прийматиме Україну. Але на переговорах уже Байден дав зрозуміти російському лідерові, що той не має права голосу щодо цього питання. У підсумку Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України.

Варто відзначити цікавий момент: як і після літньої зустрічі в Женеві, так і після нинішніх переговорів лідери США та РФ так і не дійшли чогось конкретного в українському питанні. "Сьогодні" розбиралися, чому після переговорів Байден – Путін залишилася тривога.

Президенти США та України обговорювали питання формату переговорів щодо Донбасу. Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Сполучені Штати для себе чітко вирішили бути активним учасником мирного процесу. Як це відбуватиметься, залежатиме від багатьох обставин.