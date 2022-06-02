В Кремле воцарилась паника, а о "референдуме" на Донбассе уже забыли

Песков в очередной раз угрожал Украине из-за получения вооружения от западных партнеров. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле признают, что пока не готовы проводить так называемый "референдум" о "вхождении" территорий оккупированного Донбасса в состав Российской Федерации. Сначала Москва попытается захватить еще часть территорий Украины. Кроме того, у Путина в панике комментируют запланированные поставки в Украину западного вооружения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

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Он оценил перспективу организации "референдума" на Донбассе в ближайшее время как "вряд ли возможную".

"Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик", – сказал Песков.

Кроме того, в пресс-секретарь Кремля напомнил о страхах России из-за поставок в Украину западного вооружения. Песков начал угрожать Киеву и успокаивать россиян, что это оружие якобы "не скажется на спецоперации".

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