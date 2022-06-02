У Кремлі запанувала паніка, а про "референдум" на Донбасі вже забули

Пєсков вкотре погрожував Україні через отримання озброєння від західних партнерів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі визнають, що наразі неготові проводити так званий "референдум" про "входження" територій окупованого Донбасу до складу Російської Федерації. Спочатку Москва спробує захопити ще частину територій України. Крім того, у Путіна в паніці коментують заплановані поставки в Україну західного озброєння.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

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Він оцінив перспективу організації "референдуму" на Донбасі найближчим часом як "наврядчи можливу".

"Проведення референдуму про входження Донбасу до РФ у теперішніх умовах навряд чи можливе, спочатку потрібно забезпечити безпеку республік", – сказав Пєсков.

Крім того, речник Кремля нагадав про страхи Росії через постачання в Україну західного озброєння. Пєсков почав погрожувати Києву та заспокоювати росіян, що ця зброя нібито "не позначиться на спецоперації".

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