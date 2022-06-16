Дмитрий Песков (справа) и лидеры Франции, Италии и Румынии (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что европейские лидеры Франции, Италии и Германии в ходе своего визита в Киев "сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

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"В Кремле надеются, что Макрон, Драги и Шольц в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием: это продлит страдания людей", – сказал Песков.

Он также предположил, что лидеры европейских стран, вероятно, будут обсуждать тему зерна, поскольку России, по словам пресс-секретаря Путина, "суть позиции Украины пока не понятна".

Визит в Киев