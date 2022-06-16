Пєсков озвучив "хотілки" Путіна щодо візиту Макрона, Драгі та Шольца до Києва

Дмитро Пєсков (праворуч) та лідери Франції, Італії та Румунії (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва "спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РІА Новости.

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"У Кремлі сподіваються, що Макрон, Драгі та Шольц у Києві не концентруватимуться на накачуванні України зброєю: це продовжить страждання людей", – сказав Пєсков.

Він також припустив, що лідери європейських країн, ймовірно, обговорюватимуть тему зерна, оскільки Росії, за словами прессекретаря Путіна, "суть позиції України поки що не зрозуміла".

Візит до Києва