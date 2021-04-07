В России заявили о безрезультатности заседания ТКГ и снова обвинили Киев

Представители России в ходе экстренного заседания Трехсторонней контактной группы 7 апреля отказались подписать итоговый документ, предложенный ОБСЕ, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Тем временем в РФ заявили, что заседание закончилось безрезультатно и обвинили Киев в якобы блокировании каких-то предложений.

"Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и боевики придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком", – цитирует Арестовича ZN.

Он отметил, что совместное заявление подписать не удалось, несмотря на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления, а обсуждение дополнительных мер по контролю за прекращением огня продолжится в рамках следующего заседания ТКГ.

В то же время, как сообщил "Интерфакс", представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что сегодняшнее заседание закончилось безрезультатно, обвинив представителей Украины в якобы блокировании "конкретных предложений".

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"Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации", - заявил он.

Напомним, Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с эскалацией на фронте и стягиванием войск России к украинской границе.

Отметим, в последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной.

Ранее в МИД РФ цинично обвинили в эскалации напряженности на Донбассе и на российско-украинской границе Киев и западные страны.