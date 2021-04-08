В Мексике мужчины переоделись стариками ради вакцины от COVID-19

Правоохранительные органы мексиканской столицы задержали двух мужчин, которые прикинулись стариками, чтобы вакцинироваться от COVID-19, поскольку до них самих очередь дойдет еще не скоро.

Инцидент произошел еще 27 марта, однако пресс-служба Секретариата общественной безопасности Мексики сообщила об этом только сейчас.

Чтобы их не узнали, мужчины 35 и 39 лет покрасили волосы и брови под седину, надели маски и капюшоны, а один из них к тому же еще и притворился инвалидом. Они пришли в один из центров вакцинации населения в Мехико и предъявили поддельные документы.

Фото: Секретариат общественной безопасности Мексики

Как выяснили следователи, один из нарушителей предъявил документы своего пожилого отца, а другой – своего дяди.

Уже после того, как им ввели вакцину, сотрудники центра по голосу одного из "стариков" поняли, что их обманули. После этого их задержали, обвинив в похищении чужих личных данных и подделке документов.

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Фото: Секретариат общественной безопасности Мексики

На данный момент их поместили на месяц под стражу – дальнейшую их судьбу будет решать суд. Получат ли они вторую дозу вакцины, остается неизвестным.

Стоит отметить, что Мексика, где за все время пандемии зафиксировали более 2,26 млн случаев COVID-19, занимает третье место в мире по количеству летальных последствий заболевания – коронавирус отнял жизни 205,5 тыс. человек.

С 24 декабря хотя бы одну дозу вакцины получили 8% 126-миллионного населения Мексики.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в США, где две женщины переоделись старушками, чтобы получить прививку от коронавируса.

Также мы писали, что в Мексике молодая женщина-врач после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech попала в больницу с энцефаломиелитом.