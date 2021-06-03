В мире сделали почти 2 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация от коронавируса продолжается, в 176 странах сделали уже больше 1,98 миллиарда прививок

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В мире сделали Bloomberg, более 1,98 миллиарда прививок от коронавируса. Вакцинация проходит 176 странах. Последний показатель составлял примерно 35,6 миллиона доз в день.

Об этом сообщает Bloomberg.

"В 176 странах было введено более 1,98 миллиарда доз. Последний показатель составил примерно 35,6 миллиона доз в день", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в США ввели 297 млн доз вакцин от коронавируса. При этом за последнюю неделю в среднем вводилось 1,1 миллиона доз в день.

Читайте также: В Украине резко выросли темпы вакцинации. Сколько прививок сделали за сутки

Реклама

По данным издания, в настоящее время введено достаточное количество доз, чтобы полностью вакцинировать 12,9% населения мира, однако распределение вакцин было неравномерным.

Страны и регионы с самыми высокими доходами получают прививки более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

"В глобальном масштабе это пугающий уровень вакцинации. При нынешних темпах – 35,6 миллиона в день – потребуется еще год, чтобы достичь высокого уровня глобального иммунитета. Однако этот показатель неуклонно растет, и на рынок выходят новые вакцины от новых производителей", - отмечает издание.

Ранее в ВОЗ заявили, что из 1,8 миллиарда вакцин против коронавируса, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода.