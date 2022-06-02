В НАТО рассказали, отомстит ли Россия за оружие Украине от США

В НАТО рассказали, хочет ли РФ отомстить за оружие для Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
НАТО не ожидает мести со стороны России из-за того, что Соединенные Штаты Америки передают Украине современное вооружение.
Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет CNN.
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"Нет, я этого не предполагаю, потому что то, что делают союзники НАТО и НАТО — это предоставление поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, а это право закреплено в договоре ООН", — сказал Столтенберг.
Постараются ли США свергнуть Путина?
США не ищут войны между НАТО и Россией. Также Вашингтон не стремится добиться свержения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил президент США Джо Байден в статье The New York Times.
Он отметил, что не одобряет действия Путина и стремится прекратить войну России с Украиной.
"Несмотря на то что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве", – сказал Байден.
Глава Белого дома добавил, что пока Соединенные Штаты или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские силы.
"Мы не поощряем Украину и не позволяем ей наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России", – добавил Байден.