Байден рассказал, будут ли США пытаться свергнуть Путина

Действия президента РФ глава Белого дома считает возмутительными

Байден оценил возможность отставки Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

США не ищут войны между НАТО и Россией. Также Вашингтон не стремится добиться изгнания президента РФ Владимира Путина из Москвы и ухода его из должности.

Об этом заявил президент США Джо Байден в статье для The New York Times.

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Он отметил, что не одобряет действия Путина и стремится прекратить войну.

"Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве", – сказал Байден.

Глава Белого дома добавил, что пока Соединенные Штаты или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы.

"Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России", – добавил Байден.

США могут ограничить Украину в использовании их оружия против РФ

Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ.

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"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки украинцам", – отметил американский военный.

Другой эксперт заявил, что Вашингтон и Киев имеют общее понимание использования надежных методов оружия, предоставленных Западом.

Как известно, в администрации Джо Байдена рассматривают возможность передачи Киеву ракетной системы высокой мобильности M142 (HIMARS), которая может наносить удары на несколько сотен километров.

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