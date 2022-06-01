Байден розповів, чи намагатимуться США повалити Путіна

Дії президента РФ глава Білого дому вважає обурливими

Байден оцінив можливість відставки Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

США не шукають війни між НАТО та Росією. Також Вашингтон не прагне домогтися вигнання президента РФ Володимира Путіна з Москви та звільнення з посади.

Про це заявив президент США Джо Байден у статті для The New York Times.

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Він зазначив, що не схвалює дії Путіна та прагне припинити війну.

"Незважаючи на те, що я не згоден з Путіним і знаходжу його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його повалення в Москві", – сказав Байден.

Глава Білого дому додав, що доки Сполучені Штати або їхні союзники не будуть атаковані, Вашингтон не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, ні відправляючи американські війська воювати на Україну, ні атакуючи російські сили.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоби завдати біль Росії", – додав Байден.

США можуть обмежити Україну у використанні їхньої зброї проти РФ

Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по територіям глибоко всередині РФ.

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"У нас є занепокоєння щодо ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження або надто сильно пов'язувати руки українцям", – зазначив американський військовий.

Інший експерт заявив, що Вашингтон та Київ мають спільне розуміння використання надійних методів зброї, наданих Заходом.

Як відомо, в адміністрації Джо Байдена розглядають можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може завдавати ударів на кілька сотень кілометрів.

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