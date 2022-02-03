В Пентагоне прокомментировали опубликованные ответы США России по поводу "гарантий безопасности"

Информация, которую опубликовали СМИ, действительно является письменным ответом на предложения США России по "гарантиям безопасности"/Коллаж:"сегодня"

В Пентагоне подтвердили, что текст с ответом США России, который ранее опубликовали СМИ, действительно является письменным ответом на их предложения по гарантиям безопасности.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.

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По словам Кирби, утечка подтвердила отсутствие различий между публичными заявлениями Соединенных Штатов Америки и их позицией на закрытых переговорах.

"Предложения США оказались у европейских СМИ. Мы не обнародовали этот документ. Но теперь, когда его увидел весь мир, можно понять, что мы правы, когда говорим: нет различий между нашими публичными заявлениями и нашей позицией на закрытых переговорах", — сказал Кирби.

Представитель Пентагона подчеркнул, что после публикации документов можно говорить о том, что существуют возможности для диалога между РФ и США.

"Слив" ответов США России

В испанской газете El Pais опубликовали полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения Российской Федерации по "гарантиям безопасности".

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Соответствующее заявление сделал спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 2 февраля.

На вопрос, настоящие ли документы, опубликованные в испанской газете El Pais, Прайс ответил:

"Я не увидел в опубликованных документах оснований предполагать, что они ложны", — сказал Нед Прайс.

Испанская пресса опубликовала два документа на английском языке.

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"Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам (разоружение и меры доверия – Ред.) может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", – отмечается в ответе России.

Также говорится, что США и НАТО отказываются подписать договор о безопасности в Европе с Россией и закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

В документах отмечается, что США готовы обсудить с Россией обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине, а также воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Также США готовы начать с РФ диалог по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

При этом США будут продолжать поддерживать политику "открытых дверей" НАТО. Кроме этого, США готовы рассмотреть меры по предотвращению "инцидентов с РФ на море и в воздухе".

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