В Пентагоне рассказали, на что готовы США и союзники ради победы Украины в войне

Остин рассказал о помощи Украине/Фото: Greg Nash/REUTERS, Группировка Объединенных сил. Коллаж: "Сегодня"

США и их союзники готовы удовлетворить все потребности Украины в вооружении для противостояния войне, которую развернула Россия.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Таиланд.

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Журналист спросил у Остина, до сих пор ли целью США и союзников остается победа Украины в войне и ослабление России. Также он упомянул заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о потребности Украины в вооружении, в частности, тот сказал о 1000 гаубиц и 300 РСЗО.

"США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха... У нас также есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов наряду со многими другими вещами. Другие страны также их предоставили", — сказал глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что США и партнеры продолжат прилагать усилия, чтобы в кратчайшие сроки доставить в Украину как можно больше поддержки и помочь ВСУ добиться успеха. Кроме того, он добавил, что на этой неделе Штаты в третий раз созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины Рамштайн-3. Встреча пройдет в Брюсселе.

Дополнительная помощь Украине

США выделили дополнительную финансовую поддержку Украине в размере 7,5 миллиарда долларов. Вашингтон стремится помочь Киеву защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость и восстановление нашей страны. Об этом сообщила новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк в своем Twitter.

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Она заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

"Имея прямую бюджетную поддержку в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", – отметила Бринк.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что США собирают данные об РФ и не понимают военной стратегии Украины. Кроме того, мы писали, что США обещают быстрые поставки оружия, даже несмотря на "незначительные успехи" РФ.