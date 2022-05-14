В Пентагоне рассказали, сколько российских БТГ воюют сейчас в Украине

В Пентагоне рассказали о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия на данный момент перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп оккупантов. Они сейчас находятся на Донбассе или на юге Украины.

Об этом в Twitter 13 мая сообщил Джек Детч, репортер Пентагона по вопросам внешней политики и национальной безопасности.

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"Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, все они на Донбассе или на юге", – написал Детч.

На этой неделе таких БТГ было 90. Россия начала конфликт примерно со 120 БТГ. Количество российских БТГ на Донбассе продолжает расти.

Ситуация в Украине

На 77-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению противник продолжает попытки продвинуться на Слобожанском и Донецком направлениях. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях.

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В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.

Враг продолжает нести потери. Он дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации Генштаба, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, воюющим в Украине, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".