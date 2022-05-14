У Пентагоні розповіли, скільки російських БТГ воюють зараз в Україні

В Пентагоні розповіли про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія наразі перекинула в Україну 105 батальйонних тактичних груп окупантів. Вони зараз перебувають на Донбасі чи на півдні України.
Про це в Twitter 13 травня повідомив Джек Детч, репортер Пентагону з питань зовнішньої політики та національної безпеки.
"Росія перекинула в Україну 105 батальйонних тактичних груп, усі вони на Донбасі чи на півдні", – написав Детч.
Цього тижня таких БТГ було 90. Росія почала конфлікт приблизно зі 120 БТГ. Кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.
Ситуація в Україні
На 77-му добу героїчного протистояння України російському військовому вторгненню противник продовжує спроби просунутися на Слобожанському та Донецькому напрямках. Найбільшу активність окупанти виявляють на Слобожанському та Донецькому напрямках.
У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.
Ворог продовжує зазнавати втрат. Він дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".