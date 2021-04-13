В Перу автобус с пассажирами слетел с дороги – погибли 20 человек (фото)

Утром 12 апреля, в центральной части Перу автобус съехал с дороги и перевернулся – погибли по меньшей мере 20 человек.
Об этом сообщили муниципальные власти района Паробамба в Facebook.
Сначала стало известно о 18 погибших, которые скончались на месте происшествия. Однако по пути в больницу умерли еще два человека.
Еще 14 человек получили ранения. Сейчас выясняются все детали происшествия.
Фото: Municipalidad Distrital de Parobamba
Также ранее мы писали о том, что на индонезийском острове Ява школьный автобус, в котором с экскурсии возвращались дети с родителями, сорвался в пропасть – погибли 27 человек.
В феврале этого года в Египте произошла масштабная авария с участием туристического автобуса. Среди пострадавших есть украинцы.
Как сообщалось ранее, возле украинского-польской границы в Раве-Русской вследствие погодных условий съехал в кювет пассажирский автобус TEMSA с сообщением Львов — Вильнюс.
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