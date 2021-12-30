Шаманы в Перу провели обряд для Зеленского, Путина и Байдена (видео)

Перуанские шаманы устроили традиционный новогодний ритуал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Перу шаманы провели традиционный ритуал привлечения здоровья и удачи в Новом году. При этом они использовали портреты мировых лидеров, среди которых были президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин, а также американский лидер Джо Байден.

Об этом сообщает SWI.

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Шаманы благословили глав государств на мудрость, чтобы те могли принимать правильные решения и "просвещать свой разум".

Как проходил ритуал?

Они нарисовали семенами и лепестками круг на земле с числом 2022 , в который они сложили все свои подношения, такие как священный лист коки. Данный элемент почитаемый со времен доиспанской цивилизации и до сих пор используется в этом типе ритуалов.

Также они вылили на импровизированный алтарь напиток "чича" на основе ферментированной кукурузы, который инки часто используют в своих самых особых церемониях.

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Кроме того, шаманы провели церемонию "очистки" от негатива в международных отношениях, особенно напряженности между Россией и Украиной перед лицом возможного вторжения в приграничные районы нашей страны.

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