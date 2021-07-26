В Подмосковье строят еще один дворец Путина. Как он выглядит – видео

На территории есть отдельная больница, но вероятно, что работать там будут не российские врачи

Новые хоромы для Путина еще строят. Коллаж "Сегодня"

У президента России Владимира Путина есть сразу несколько дворцов. И это – кроме четырех официальных, государственных резиденций. Один из них еще строится, он находится в Подмосковье. В Кремле уже ответили, якобы ничего не знают об этих хоромах.

Новости "Сегодня" разбирались, что же это за новостройка.

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Масштабное строительство развернуто в Ново-Огарево в Подмосковье. Однако комплекс изнутри россияне видели только по-телевизору. Вероятная конечная стоимость стройки – 50 млрд рублей, то есть почти 700 млн долларов. На территории четыре огромных здания – гостиница, больница, спортивный комплекс и коттедж.

Международный обозреватель Иван Яковина говорит, что больницу построили, вероятно, из-за того, что Путин часто болеет и ему нужно лечиться. Однако его не будут лечить российские врачи.

"Врачей привезут из-за границы, им надо где-то жить. Гостевой дом, как я предполагаю, и как говорят сами рабочие, он строится для Михаила Мишустина, нынешнего премьер-министра, который будет преемником, и Путин, видимо, хочет, чтобы на тот момент, когда ему будет тяжело, Мишустин был рядом", – сказал он.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал очередное коррупционное расследование, в котором показал отдельное "государство" внутри России – дворец Путина под Геленджиком. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков традиционно назвал это чушью.