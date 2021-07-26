У Підмосков'ї будують ще один палац Путіна. Як він виглядає – відео

На території є окрема лікарня, але ймовірно, що працюватимуть там не російські лікарі

Нові хороми для Путіна ще будують. Колаж "Сьогодні"

У президента Росії Володимира Путіна є відразу кілька палаців. І це – крім чотирьох офіційних, державних резиденцій. Один із них ще будується, він знаходиться у Підмосков'ї. У Кремлі вже відповіли, нібито нічого не знають про ці хороми.

Новини "Сьогодні" розбиралися, що ж це за новобудова.

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Масштабне будівництво розгорнуто в Ново-Огарьово в Підмосков'ї. Однак комплекс зсередини росіяни бачили лише по-телевізору. Ймовірна кінцева вартість будівництва – 50 млрд рублів, тобто майже 700 млн доларів. На території чотири величезні споруди – готель, лікарня, спортивної комплекс і котедж.

Міжнародний оглядач Іван Яковина говорить, що лікарню побудували, ймовірно, через те, що Путін часто хворіє і йому потрібно лікуватися. Однак його не лікуватимуть російські лікарі.

"Лікарів привезуть з-за кордону, їм треба десь жити. Гостьовий будинок, як я припускаю, і як кажуть самі робітники, будується для Михайла Мішустіна, нинішнього прем'єр-міністра, який буде наступником, і Путін мабуть хоче, що б на той момент, коли йому буде важко, Мішустін був поруч", – сказав він.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний оприлюднив чергове корупційне розслідування, у якому показав окрему "державу" всередині Росії – палац Путіна під Геленджиком. Але прессекретар Кремля Дмитро Пєсков традиційно назвав це нісенітницею.