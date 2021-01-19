Окрема "держава" всередині Росії: Навальний показав палац Путіна (фото)

Особливо вразив льодовий палац з п'ятиповерховий будинок, який сховали під землею

Палац президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком на березі Чорного моря мало не найсекретніший об'єкт в Росії, а його масштаби і деякі дивовижні споруди вражають уяву.

Реклама

Про це йде мова у розслідуванні російського опозиціонера Олексія Навального.

Це не заміський будинок, не дача, не резиденція – це ціле місто розміром з 39 князівств Монако. Там неприступні паркани, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт. Це свого роду окрема держава всередині Росії.

Реклама

Побудовано так, щоб до нього не можна було підібратися ні по землі, ні морем, ні з повітря. Тисячам людей, які працюють там, заборонено приносити з собою навіть простенький мобільний телефон з камерою, а проїжджаючі машини – обшукують.

Схема КПП

Шість років тому палац був побудований, але з помилками – його атакувала цвіль через неробочу вентиляцію, і вирішили все переробити, а також розширити володіння Путіна і вдосконалити. Особливо вражає уяву підземний льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок.

Льодовий палац під великим шаром землі

На ділянці є оранжерея площею 2500 квадратних метрів.

Реклама

Гігантський 80-метровий міст площею в 2500 кв. м – просто для проходу до чайного будиночка.

В тренді У Росії силовики затримали десятки людей, які вимагали звільнення Навального

Амфітеатр, який постійно перебудовується.

А щоб потрапити на пляж, Путіну зробили спеціальний тунель через гору, а прямо в горі зробили дегустаційну кімнату з видом на море.

Реклама

Площа ділянки під тим самим величезним палацовим комплексом – 68 гектарів. Але насправді територія палацу приблизно в 100 разів більша. Прилегла до неї ділянка площею 7000 гектарів належить ФСБ – для полювання, риболовлі та інших занять.

"Простим смертним", щоб вийти в море на будь-якому човні поблизу володінь Путіна, потрібно зателефонувати в місцеве прикордонне управління ФСБ і по телефону повідомити про свої плани. Спецслужба ж просить обходити мис, на якому розташований палац Путіна. Над володіннями президента Росії встановлена безпольотна зона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше журналісти знайшли в Петербурзі "таємну сім'ю" Путіна. Світлана Кривоногих з дочкою проживають на Кам'яному острові, але хто вони такі для президента РФ?

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама