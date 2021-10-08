В Польше прокуратура задержала восьмерых человек по делу о смерти украинца Дмитрия Никифоренко

Дмитрий Никифоренко умер 30 июля этого года/Коллаж: Сегодня

Окружная прокуратура в Щецине задержала восьмерых человек по делу о смерти 30 июля во Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. Сейчас прокуроры проводят с задержанными следственные действия.

Об этом сообщает Укринформ.

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"На данный момент могу подтвердить, что по приказу окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими", — заявила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Эва Обарек.

Дальнейшие действия

Прокурор уточнила, что все задержаны на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения. Их могут арестовать или отпустить.

В интересах следствия прокурор не сообщила, кем являются четыре других человека, которых задержали.

Предполагаемые задержанные

По неофициальной информации Gazeta Wyborcza, другими четырьмя лицами является врач вытрезвителя, куда был доставлен после задержания украинца, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них в настоящее время уже уволены с работы.

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Что известно о смерти Дмитрия Никифоренко

О смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве стало известно 30 июля.

30 июля. Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он заснул в транспорте, по другой – вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.

Журналисты Gazeta Wyborcza, которые получили доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

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