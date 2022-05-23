В разведке рассказали, кто хотел ликвидировать Путина после вторжения в Украину

Буданов рассказал о неудачном покушении на Путина в России / Фото: Коллаж: Сегодня

На президента России Владимира Путина недавно было совершено неудачное покушение.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, которого цитирует Telegram-канал "Сегодня".

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По словам Буданова, случилось это после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это примерно 2 месяца назад было", – заявил он.

РФ готовила покушение на Зеленского

В начале вторжения РФ в Украину на президента Владимира Зеленского было совершено как минимум три покушения.

"Для совершения убийства украинского президента были отправлены две отдельные группировки – наемники прокремлевской группировки "Вагнера" и чеченский спецназ", – сообщает британское издание The Times.

Также отмечается, что каждый раз покушения срывались благодаря "антивоенным элементам" в Федеральной службе безопасности РФ – тем сотрудникам ФСБ, которые выступают против войны.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил информацию о подготовке покушений на Зеленского. По его словам, лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал президенту РФ Владимиру Путину ликвидировать главу украинского государства.