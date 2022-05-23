У розвідці розповіли, хто хотів ліквідувати Путіна після вторгнення в Україну

Буданов розповів про невдалий замах на Путіна в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

На президента Росії Володимира Путіна нещодавно було скоєно невдалий замах.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, якого цитує Telegram-канал "Сьогодні".

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За словами Буданова, це сталося після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"На нього був навіть замах по лінії, як кажуть, представників Кавказу нещодавно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце... Це приблизно 2 місяці тому було", – заявив він.

РФ готувала замах на Зеленського

На початку вторгнення РФ в Україну на президента Володимира Зеленського було скоєно щонайменше три замахи.

"Для скоєння вбивства українського президента було відправлено два окремі угруповання – найманці прокремлівського угруповання "Вагнера" та чеченський спецназ", – повідомляє британське видання The Times.

Також зазначається, що щоразу замахи зривалися завдяки "антивоєнним елементам" у Федеральній службі безпеки РФ – тим співробітникам ФСБ, які виступають проти війни.

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Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію щодо підготовки замахів на Зеленського. За його словами, лідер Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв президенту РФ Володимиру Путіну ліквідувати главу української держави.