В РФ автобус без тормозов сбил на остановке насмерть 6 человек, много пострадавших

Российские правоохранители уже назвали предварительную причину, почему автобус не смог затормозить

Смертельное ДТП в России. Коллаж "Сегодня"

В городе Лесной Свердловской области России случилась смертельная авария: у автобуса отказали тормоза, и он вылетел на остановку с людьми. В результате погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщает Интерфакс.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что все погибшие и пострадавшие в ДТП были пешеходами. Авария произошла на спуске с горы, когда автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия набрал скорость, но затормозить не смог. В автобусе находилось 48 человек.

Стало известно, что у автобуса отказали тормоза и он сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась.

"По предварительным данным, автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку", – сказал собеседник.

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В службе скорой помощи сообщили, что к медикам после аварии обратились 15 человек с сочетанными травмами, их госпитализировали. Пять пострадавших госпитализированы санавиацией в тяжелом состоянии.

Тем временем региональное управление Следкома РФ уже открыло уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, на днях в России случился секс-скандал: учительница показала школьнику стриптиз, а он ее подставил. Это обернулось большими проблемами для обоих.