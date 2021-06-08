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Секс-скандал в РФ: учительница показала школьнику стриптиз, а он ее подставил

8 июня, 11:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Роман между 32-летней женщиной и 15-летним парнем закончился большими проблемами для обоих

В Новосибирской области России разыгралась школьная драма – девятиклассник закрутил роман с учительницей английского языка. Однако это обернулось проблемами и для женщины, и для ученика.

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По словам матери 15-летнего парня, 32-летняя женщина сама начала заигрывать с ее сыном. Когда женщина послала ему видео со своим стриптизом, ученик разослал его друзьям. Вскоре ролик разлетелся по сети.

В результате скандала учительнице пришлось уволиться со школы и выехать из села. Против нее даже возбудили уголовное дело.

А вот одноклассники своего товарища затравили, мол, парень сначала соблазнил женщину, а потом подставил. О переезде задумалась и семья школьника.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Одесской области школьник жестоко избил семиклассника. Ученик девятого класса устроил разборки с младшим школьником и не обошлось без рукоприкладства.

А в Днепре ребенка два месяца насиловал его одноклассник. Мама пострадавшего обратилась в полицию.

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