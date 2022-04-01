В РФ вспыхнула нефтебаза у границы с Украиной – фото и видео

В Белгороде вспыхнула нефтебаза / Фото: Коллаж: Сегодня

В российском городе Белгород, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на нефтебазе в районе Крейды. На месте происшествия работают экстренные службы, есть двое пострадавших

Об этом 1 апреля сообщает глава Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков в Telegram.

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"Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", – пишет чиновник.

По словам Гладкова, в результате пожара пострадали два человека – работники нефтебазы. Им оказали первую помощь. Также глава области заявил об эвакуации жителей трех улиц. ⠀

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"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место", - говорится в публикации.

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Людей с этих улиц временно разместят в "Белгород Арене". Когда пожар потушат, они смогут вернуться домой.

Фото из соцсетей

Взрыв на складе боеприпасов

29 марта в Белгородской области прогремел взрыв на складе боеприпасов в районе села Красный Октябрь. РосСМИ сообщают, что были ранены четыре военнослужащих РФ.

Однако российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жертв и пострадавших среди жителей нет. По его словам, разрушений на территории поселка нет.