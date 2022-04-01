У РФ спалахнула нафтобаза біля кордону з Україною – фото та відео

У Білгороді спалахнула нафтобаза / Фото: Колаж: Сьогодні

У російському місті Бєлгород, яке знаходиться неподалік кордону з Україною, сталася пожежа на нафтобазі в районі Крейди. На місці події працюють екстрені служби, є двоє постраждалих

Про це 1 квітня повідомляє голова Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram.

Реклама

"Сталася пожежа на нафтобазі у місті Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо її ліквідації", – пише чиновник.

За словами Гладкова, внаслідок пожежі постраждали двоє осіб – працівники нафтобази. Їм надали першу допомогу. Також голова області заявив про евакуацію мешканців трьох вулиць. ⠀

Реклама

"Починаємо розселяти мешканців вулиць Поштової, Макаренка та Костянтина Заслонова у безпечніше місце", – йдеться у публікації.

Реклама

Людей із цих вулиць тимчасово розмістять у "Білгород Арені". Коли пожежу загасять, вони зможуть повернутись додому.

Фото із соцмереж

Вибух на складі боєприпасів

29 березня у Білгородській області пролунав вибух на складі боєприпасів у районі села Червоний Жовтень. РосЗМІ повідомляють, що були поранені чотири військовослужбовці РФ

Проте російський губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що жертв та постраждалих серед мешканців немає. За його словами, руйнувань на території селища немає.