В "Роскосмосе" высказались о полетах на Марс и назвали всех жителей Земли космонавтами

Рогозин уверен, что в России уже родился "русский Илон Маск", но о нем пока что неизвестно, поскольку он обучается в школе или детском садике

Глава "Роскосмоса" Рогозин / Фото: РБК

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что все жители Земли – космонавты, а планета – космический корабль и раскритиковал полеты на Марс.

Об этом он заявил выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает "Интерфакс".

"Земля – это, по сути дела, космический корабль. Вы все (Рогозин указал в зал – ред.) – космонавты. Хотите вы это или нет, вы все представители колонии человечества, которая летит, как корабль, вокруг Солнца. Мы вот сейчас сидим – а мы не сидим на самом деле, а летим", – сказал он.

Кроме того, он заявил, что в России уже родился "русский Илон Маск".

"Я думаю, он уже родился. Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно, появится", – ответил он на соответствующий вопрос.

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А полеты на Марс назвал полным абсурдом. По его словам, любители космоса становятся заложниками фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты.

Он заявил, что для того, чтобы лететь на Марс нужно пусковое окно, которое открыто раз в два года и полет в одну сторону займет около 9 месяцев.

"Как запихнуть сто человек как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев? Потом они там будут ждать пусковое окно, чтобы оттуда побыстрее свалить и снова как шпроты лететь в консервной банке на Землю. И понимаете, людям нравится. Я это называю эффектом "Вау". На самом деле за этим ничего, кроме обычного хода маркетолога", - заявил Рогозин.

Ранее мы сообщали, что новым главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назначили 78-летнего Билла Нельсона.