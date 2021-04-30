В США утвердили нового главу NASA: что известно о Билле Нельсоне

Еще в марте на голосование его кандидатуру вынес президент США Джо Байден, который выразил в нем уверенность

Новым главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назначили 78-летнего Билла Нельсона.

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Об этом говорится на сайте NASA.

Его кандидатуру, которую выдвинул президент США Джо Байден в марте, Сенат Конгресса США утвердил единогласно.

Что известно о Нельсоне:

сейчас является членом Демократической партии;

трижды избирался в сенат Конгресса от Флориды;

возглавлял подкомитеты по космосу;

с 2019 года входит в состав консультативного совета NASA;

в 1986 году совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle.

Ранее мы писали, что в США ушел из жизни астронавт Майкл Коллинз – второй из трех членов космического экипажа, который впервые высадился на Луне.