В США утвердили нового главу NASA: что известно о Билле Нельсоне

Новым главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назначили 78-летнего Билла Нельсона.
Об этом говорится на сайте NASA.
Его кандидатуру, которую выдвинул президент США Джо Байден в марте, Сенат Конгресса США утвердил единогласно.
Что известно о Нельсоне:
- сейчас является членом Демократической партии;
- трижды избирался в сенат Конгресса от Флориды;
- возглавлял подкомитеты по космосу;
- с 2019 года входит в состав консультативного совета NASA;
- в 1986 году совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle.
Ранее мы писали, что в США ушел из жизни астронавт Майкл Коллинз – второй из трех членов космического экипажа, который впервые высадился на Луне.