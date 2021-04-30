У США затвердили нового главу NASA: що відомо про Біла Нельсона

Новим главою Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) призначили 78-річного Білла Нельсона.
Про це йдеться на сайті NASA.
Його кандидатуру, яку висунув президент США Джо Байден в березні, Сенат Конгресу США затвердив одноголосно.
Що відомо про Нельсона:
- наразі є членом Демократичної партії;
- тричі обирався в сенат Конгресу від Флориди;
- очолював підкомітети з космосу;
- з 2019 року входить до складу консультативної ради NASA;
- в 1986 році здійснив космічний політ у складі місії STS-61C в рамках програми Space Shuttle.
Раніше ми писали, що в США пішов з життя астронавт Майкл Коллінз – другий з трьох членів космічного екіпажу, який вперше висадився на Місяці.