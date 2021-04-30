У США затвердили нового главу NASA: що відомо про Біла Нельсона

Ще в березні на голосування його кандидатуру виніс президент США Джо Байден, який висловив в ньому впевненість

Новим главою Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) призначили 78-річного Білла Нельсона.

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Про це йдеться на сайті NASA.

Його кандидатуру, яку висунув президент США Джо Байден в березні, Сенат Конгресу США затвердив одноголосно.

Що відомо про Нельсона:

наразі є членом Демократичної партії;

тричі обирався в сенат Конгресу від Флориди;

очолював підкомітети з космосу;

з 2019 року входить до складу консультативної ради NASA;

в 1986 році здійснив космічний політ у складі місії STS-61C в рамках програми Space Shuttle.

Раніше ми писали, що в США пішов з життя астронавт Майкл Коллінз – другий з трьох членів космічного екіпажу, який вперше висадився на Місяці.