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У США затвердили нового главу NASA: що відомо про Біла Нельсона

30 квітня, 05:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ще в березні на голосування його кандидатуру виніс президент США Джо Байден, який висловив в ньому впевненість

Новим главою Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) призначили 78-річного Білла Нельсона.

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Про це йдеться на сайті NASA.

Його кандидатуру, яку висунув президент США Джо Байден в березні, Сенат Конгресу США затвердив одноголосно.

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Що відомо про Нельсона:

  • наразі є членом Демократичної партії;
  • тричі обирався в сенат Конгресу від Флориди;
  • очолював підкомітети з космосу;
  • з 2019 року входить до складу консультативної ради NASA;
  • в 1986 році здійснив космічний політ у складі місії STS-61C в рамках програми Space Shuttle.

Раніше ми писали, що в США пішов з життя астронавт Майкл Коллінз – другий з трьох членів космічного екіпажу, який вперше висадився на Місяці.

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