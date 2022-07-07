В России агитируют вместо вузов идти умирать в армию

Совет от Шойгу: ты в студенты не иди, ты лучше в армию иди / Коллаж "Сегодня"

Как-то не спешит в Украину русский народ на верную смерть, поэтому Кремлю приходится выдумывать разные способы, как настроить граждан на мысль, что лучше все же умереть в нашей стране, чем заниматься созданием своего светлого будущего в России. Для достижения этой цели в Москве перешли к пропаганде по средствам агитационных плакатов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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Что известно

В соцсети попало изображение плаката Министерства обороны РФ о бессмысленности получения высшего образования сразу после школы. На плакате приводится сравнение потраченного времени при обучении в вузе и быстрого карьерного роста в армии.

Разработчики плаката сообщают, что выпускник школы может пять лет протирать штаны в университете, в то время как на второй год службы в армии РФ он может уже заключить контракт и получать зарплату.

Когда студент получит диплом о высшем образовании в 23 года, он будет озадачен поиском работы. В это время контрактник армии России продлит свой контракт еще на десять лет и станет участником ипотечной программы, а там уже и семью можно создавать.

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Главный вывод плаката: в 39 лет у россиянина с дипломом будет жилье в кредит, много долгов и не будет детей, в то время как контрактник уже выйдет на пенсию, а его старший сын пойдет в суворовском училище.

Правда, на плакате не указано, что такого контрактника при первом же подписании договора с армией в 19 лет могут отправить на войну, где не только его счастливое будущее, но и жизнь может очень быстро закончиться.

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Обстановка