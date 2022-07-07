В России агитируют вместо вузов идти умирать в армию

Совет от Шойгу: ты в студенты не иди, ты лучше в армию иди / Коллаж "Сегодня"
Как-то не спешит в Украину русский народ на верную смерть, поэтому Кремлю приходится выдумывать разные способы, как настроить граждан на мысль, что лучше все же умереть в нашей стране, чем заниматься созданием своего светлого будущего в России. Для достижения этой цели в Москве перешли к пропаганде по средствам агитационных плакатов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Что известно
В соцсети попало изображение плаката Министерства обороны РФ о бессмысленности получения высшего образования сразу после школы. На плакате приводится сравнение потраченного времени при обучении в вузе и быстрого карьерного роста в армии.
Разработчики плаката сообщают, что выпускник школы может пять лет протирать штаны в университете, в то время как на второй год службы в армии РФ он может уже заключить контракт и получать зарплату.
Когда студент получит диплом о высшем образовании в 23 года, он будет озадачен поиском работы. В это время контрактник армии России продлит свой контракт еще на десять лет и станет участником ипотечной программы, а там уже и семью можно создавать.
Главный вывод плаката: в 39 лет у россиянина с дипломом будет жилье в кредит, много долгов и не будет детей, в то время как контрактник уже выйдет на пенсию, а его старший сын пойдет в суворовском училище.
Правда, на плакате не указано, что такого контрактника при первом же подписании договора с армией в 19 лет могут отправить на войну, где не только его счастливое будущее, но и жизнь может очень быстро закончиться.
Обстановка
- В России давно думают, как студентов отправить на войну. Пока пытаются по распределению отправить молодых медиков на оккупированные украинские территории, но медики, почему-то против.
- Не лучше обстановка в фейковых образованиях "Л/ДНР". Там отправляют на войну выпускников и даже слушателей первых курсов академии "МВД ДНР".
- Захватчики пытаются заключить фиктивные браки, чтобы бежать с войны против Украины. Самые ушлые отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.