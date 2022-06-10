Выпускникам медвуза в РФ приказали стать пушечным мясом в Украине

Не только российские солдаты не хотят участвовать в войне в Украине международного преступника Владимира Путина, возомнившего из себя Петра I. Почему-то взбунтовались молодые медики, которых заботливое российское правительство решило направить на работу в непризнанное образование "ЛНР".
Об этом сообщают телеграм-каналы.
Что известно
"Власти хотят трудоустроить в ЛНР три десятка выпускников Ставропольского медуниверситета. Молодые медики шокированы: они не хотят ехать на войну. Сканы с приказом министра здравоохранения Ставрополья Владимира Колесникова прислала студентка медвуза и местная жительница", – говорится в сообщении.
Из приказа следует, что после разъяснительного семинара о "сотрудничестве и помощи дружественным республикам" в зону военных действий собираются отправить десятую часть выпускников лечебного факультета — 27 из 270, которые заканчивают в этом году обучение.
"Курс намерен уже завтра встретиться с ректором и прояснить вопрос. Ректорат способен на такой шаг: ситуацию накаляют постоянные акции в поддержку спецоперации. Студенты ехать на войну не хотят", – сообщает телеграм-канал.
Обстановка
- Как-то россияне слабо проявляют патриотизм по спасению русскоязычного населения в Украине.
- Захватчики пытаются заключить фиктивные браки, чтобы бежать с войны против Украины. Самые ушлые отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.
- Жены российских оккупантов придумывают разные способы, как лучше сбежать с войны в Украине. Как оказалось, солдаты РФ не хотят идти вперед. Также они не доверяют своим командирам.
- Днями "вторая армия мира" отличилась новыми историями – российские командиры теперь продают пайки своих солдат, потому те продолжают питаться собаками.