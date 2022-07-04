В России беспилотник упал на жилой дом, вспыхнул пожар (фото, видео)

В Таганроге падение беспилотника спровоцировало пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Таганрог Ростовской области РФ 4 июля беспилотник упал на жилой дом, в результате чего возник пожар.

Журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале утверждает, что на частный дом упал российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 млн долларов .

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Местные СМИ сообщают, что здание сгорел полностью.

Губернатор Ростовской области также подтвердил, что на дом в Таганроге упал беспилотник. По его словам, никто не пострадал.

Над Москвой заметили огромный столб дыма

Напомним, 29 июня в Москве произошел масштабный пожар. Сначала загорелась свалка, а затем огонь перекинулся на склад с шинами.

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На месте пожара было сильное задымление, столб дыма поднялся высоко в небо и был виден за несколько километрах.