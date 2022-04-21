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В России горит здание Минобороны, есть жертвы (фото/видео)

Наталья Магдык
21 апреля, 13:40
На месте происшествия работают пожарные, людей из здания эвакуировали

В результате пожара пострадали 20 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тверь загорелось здание второго центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщают росСМИ.

Корпус загорелся в 11:08 утра. Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города.

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Движение на набережной Афанасия Никитина, где расположено здание, перекрыто. Изменены маршруты автобусов.

В результате пожара погиб один человек, еще 20 пострадали. У людей на руках порезы, кровь. Пострадавшим оказывают медпомощь. На месте работают спецслужбы города.

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По информации ВСУ, этот институт занимался разработкой теории вооружения противовоздушной обороны, производил навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

  • Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
  • осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
  • плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
  • присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
  • если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
  • если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.