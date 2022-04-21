В России горит здание Минобороны, есть жертвы (фото/видео)

В результате пожара пострадали 20 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тверь загорелось здание второго центрального научно-исследовательского института министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщают росСМИ.

Корпус загорелся в 11:08 утра. Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города.

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Движение на набережной Афанасия Никитина, где расположено здание, перекрыто. Изменены маршруты автобусов.

В результате пожара погиб один человек, еще 20 пострадали. У людей на руках порезы, кровь. Пострадавшим оказывают медпомощь. На месте работают спецслужбы города.

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По информации ВСУ, этот институт занимался разработкой теории вооружения противовоздушной обороны, производил навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?