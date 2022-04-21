У Росії горить будівля Міноборони, є жертви (фото/відео)

Внаслідок пожежі постраждали 20 людей / Фото: Колаж: Сьогодні
У Твері спалахнула будівля другого центрального науково-дослідного інституту міністерства оборони Російської Федерації. Про це повідомляють росЗМІ.
Корпус спалахнув об 11:08 ранку. Роботу рятувальникам ускладнює сильний вітер, що сягає 12 м/с. Вітер несе дим у бік міста.
Рух на набережній Афанасія Нікітіна, де розташована будівля, перекрито. Змінено маршрути автобусів.
Внаслідок пожежі загинула одна людина, ще 20 постраждали. Люди на руках порізи, кров. Потерпілим надають медичну допомогу. На місці працюють спецслужби міста.
За інформацією ЗСУ, цей інститут займався розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виробляв навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.
Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?
- Якщо ви прокинулися від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте на ліжко, а скотіться з нього на підлогу і повзком пробирайтеся до дверей, але не відчиняйте їх одразу;
- обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх і швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим і полум'я не дадуть вам вийти;
- щільно зачиніть двері, а всі щілини та отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтеся повзком у глибину приміщення;
- присядьте, глибоко вдихніть, розкрийте або розбийте вікно, висуньтесь і кричіть "Допоможіть, пожежа!";
- якщо ви вибралися через двері, закрийте їх і повзком пересувайтеся до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
- якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть вниз крізь полум'я, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.