В России хотят посадить украинских детей в спецлагеря и заставить учить русский

В РФ решили насильно учить детей русскому языку / Фото: Коллаж: Сегодня

Вывезенных в РФ украинских детей решили научить русскому языку, создав спецлагеря. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко. Он опубликовал видео, на котором депутат Госдумы говорит о необходимости устроить курсы русского языка для насильно вывезенных с территории Украины детей.

"Многие ребята... не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы. В летний период профильным ведомством будут организованы курсы, в эту работу будут включены студенты, старшеклассники, вожатые", — сказала она.

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