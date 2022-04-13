У Росії хочуть посадити українських дітей у спецтабори та змусити вчити російську

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Вивезених до Росії українських дітей вирішили навчити російську мову, створивши спецтабори. Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко. Він опублікував відео, де депутат Держдуми говорить про необхідність влаштувати курси російської мови для насильно вивезених з території України дітей.

"Багато дітей ... не володіють російською мовою достатньо для освоєння нашої загальноосвітньої програми. У літній період профільним відомством будуть організовані курси, до цієї роботи будуть включені студенти, старшокласники, вожаті", — сказала вона.

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