В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ

Некоторые протестующие попытались скрыться от полицейских и спрятаться в кафе. / Фото: Фонтанка.ру, Коллаж: Сегодня
В Москве начались массовые задержания на акциях против войны в Украине.
Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Что происходит
По его словам, полицейские не объясняют причины задержания – забирают даже тех, кто сидит на скамейке.
В то же время в Санкт-Петербурге в автозаках в результате акции оказалось около 50 человек. Несколько человек попытались скрыться от полицейских и спрятаться в кафе, но их догнали.
/ Фото: Фонтанка.ру
/ Фото: Фонтанка.ру
/ Фото: Фонтанка.ру
Напомним, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам требуется не менее двух недель.