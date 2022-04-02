У Росії масові затримання на акціях проти війни в Україні – ЗМІ

Деякі протестувальники спробували втекти від поліцейських і сховатись у кафе. / Фото: Фонтанка.ру, Колаж: Сьогодні

В Москві розпочалися масові затримання на акціях проти війни в Україні.

Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Що відбувається

За його словами, поліцейські не пояснюють причини затримання – забирають навіть тих, хто сидить на лавці.

Водночас у Санкт-Петербурзі в автозаках у результаті акції опинилося близько 50 людей. Декілька людей спробували втекти від поліцейських і сховатися в кафе, але їх наздогнали.

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/ Фото: Фонтанка.ру

/ Фото: Фонтанка.ру

/ Фото: Фонтанка.ру

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Нагадаємо, опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що для масових протестів проти Путіна росіянам потрібно щонайменше два тижні.

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