В России подтвердили серьезные повреждения крейсера "Москва" после ракетного удара ВСУ

В Российской Федерации подтвердили, что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.

Об этом сообщают росСМИ.

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что причиной серьезных повреждений стал сдетонированный боезапас. Экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных сил Украины ракетного крейсера "Москва". Он входит в состав Черноморского флота РФ.

Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", — сообщил Марченко.

Что известно о ракетном крейсере "Москва"?

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаев, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп.

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