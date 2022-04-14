У Росії підтвердили серйозне пошкодження крейсера "Москва" після ракетного удару ЗСУ

Російський військовий корабель пішов на.../Фото: Wikimedia Commons, George Chernilevsky, колаж: "Сьогодні"

У Російській Федерації підтвердили, що ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, отримав серйозні пошкодження.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Міноборони країни-агресорки повідомили, що причиною серйозних пошкоджень став здетонований боєзапас. Екіпаж повністю евакуйований. Причини пожежі встановлюються.

ЗСУ помстилися "Москві"

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних сил України ракетного крейсера "Москва". Він входить до складу Чорноморського флоту РФ.

Відомо, що у російський корабель потрапили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків.

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